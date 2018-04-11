Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet Ödülü

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yaşlılarda Düşmenin ve Ev Kazalarının Önlenmesi" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül olarak bisiklet verildi.

Kilis'te Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda resim yarışması düzenlendi. "Yaşlılarda Düşmenin ve Ev Kazalarının Önlenmesi" konulu resim yarışmasına, kent genelindeki 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri katıldı. Genç nesillerin bilincini artırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlk üçe giren öğrencilere, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü binasında Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aysel Uyar tarafınca bisiklet verildi. - KİLİS