28.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:41

Bitlis'te Kızılay Haftası dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Ödül töreninde konuşan Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, Kızılayın dünyanın en büyük sivil toplum örgütleri arasında yer aldığını belirterek, "Ortaokullar arası bu yıl birincisi düzenlenen resim yarışmasının sonucunu burada göreceğiz. Kızılay, dünyanın en büyük STK'ları arasında sayılıyor. Dünya üzerinde hiçbir mazlum kalmayıncaya kadar desteğe devam edeceğiz. Kızılay olarak dünyadaki mazlumlara yardımlara devam edeceğiz. Sizlerde yardımsever olun. Kızılaya üye ve gönüllü olarak sizler de destek verebilirsiniz. Bunun devam etmesi için destek çıkılması lazım. Yaklaşık 1 yıldır Tatvan'da hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kısaca anlatmak gerekirse, biz geçen yıl göreve geldikten sonra Ramazan ayında 15 bin insana iftar yemeği verdik. 3 bin kişiyi giydirdik. Bunun dışında konserve ve etler yardıma muhtaç ailelere dağıtılıyor. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir yarışma düzenledik. Biraz sonra dereceye girenlere ödüllerini dağıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra düzenlenen yarışmada birinci olan Abdülhamit Okay'a, ikinci olan Ömer Faruk Unuk'a ve üçüncü olan Muhammet Akyüz'e ödülleri verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA