Resim Yarışmasına 4 Binin Üzerinde Çocuk Başvurdu

İstanbul Devlet Opera ve Balesince (İDOB) düzenlenen "6. Resim Yarışması"na çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

"Opera-bale denince aklına ne geliyor" konulu yarışmaya, 7-11 yaş arası çocuklar 4 bin 326 resim ile katıldı.

Yarışmaya, Van'dan Trabzon'a, Mardin'den Erzincan'a, Rize'den Diyarbakır'a, Adana'dan Artvin'e, Gaziantep'den Ordu'ya, Zonguldak'tan Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapıldı.

Ressamlar tarafından değerlendirilerek sergilenmeye değer bulunan resimler, 22 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.



Yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon ödülüne layık görülen resimlerin sahiplerine, Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı ile İş Bankası tarafından ödül takdim edilecek. İlk üçe giren resimlerden biri, her yıl olduğu olduğu gibi gelecek senenin afişi olarak belirlenecek.