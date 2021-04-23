Resim ve şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, milli bilinci ve vatan sevgisini arttırmak adına Okul Destek ve Sosyal Uyum Projeleri kapsamındaki 186 öğrencinin katılımıyla resim ve şiir yarışması düzenlendi. Yarışmada resim dalında birinci olan Mekselina Yaren Balkış ile şiir okuma dalında birinci olan Aynur Odabaşı'na birincilik ödülleri Vali Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Ödül töreni sonunda konuşan Vali Yılmaz, "Evlatlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesile ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı