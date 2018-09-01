Resim Öğretmeninden Üç Boyutlu Rölyef Sergisi

Sinop'ta yaşayan resim öğretmeni Saygın Övet, üç boyutlu kağıt rölyef çalışmalarını düzenlediği sergiyle beğeniye sundu.

Resim öğretmeni Saygın Övet, Aşıklar Caddesi'nde üç boyutlu kağıt rölyef çalışmalarından oluşan sergi açtı.

Üç boyutlu kağıt rölyef çalışmasının büyük poster ve gramajlı kağıtlardan yapıldığını belirten Övet, şunları kaydetti:

"Öncelikle posterleri kat kat keserek çöp şişler, silikon desteğiyle kırma, çizme ve ütüleme gibi işlemlerden geçirerek işlemleri tamamlayıp daha sonra yapıştırıyoruz. Planlanan resimlerin öncelikle derinliği ve perspektifi olması gerekiyor. Genelde manzara türü, deniz ürünleri, Sinop'un eski evleri, Atatürk resimlerinden oluşan tablolar yapıyorum. Bir tablo çalışması yaklaşık bir aylık bir zaman alıyor. Her posterden üç boyutlu kağıt rölyef çalışması yapılmıyor."

Üç boyutlu rölyef çalışması ile ilgili 3 yıldır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde kurs verdiğini belirten Övet, bu çalışmanın zahmetli sabır, emeği ve maliyeti olan bir iş olduğunu kaydetti.