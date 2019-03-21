Resim Öğretmeninden 'Anadolu'dan Renklerin Gizemine Yolculuk' Sergisi

Van Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Murat Özaraz, "Anadolu'dan Renklerin Gizemine Yolculuk" isimli ikinci kişisel suluboya resim sergisini açtı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mahire Bal Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulan suluboyadan oluşan 2 ikinci kişisel resim sergisinin açılışına Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Aslan, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Yüklük, Prof. Dr. Fevzi Erdoğan, Doç Dr. Seyhan Kalaycı, Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Karabey, Öğretim Görevlisi Dr. Tuncer Doğan, Öğretim Görevlisi Halit Yabalak, Van Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ferhat Dündar, okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

"Anadolu'dan Renklerin Gizemine Yolculuk" ismini verdiği sergiyle çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Murat Özaraz, öğrenim hayatı boyunca hep sanatla uğraştığını söyledi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdikten sonra 5 yıl boyunca Bodrum Yalıkavak'ta sanatla uğraşmaya devam ettiğini dile getiren Özaraz, 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine geçerek öğretmenlik yaptığını kaydetti. Öğretmenlik hayatı boyunca birçok karma sergi ve çalıştaya da katıldığını ifade eden Özaraz, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde ise hayat boyu rölyef ve heykel sergisinin açık havada devam ettiğini belirtti.

45 eserden oluşan 'Anadolu'dan Renklerin Gizemine Yolculuk' isimli serginin bir hafta boyunca açık kalacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA