Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Kültür Sanat

Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 49 yaşındaki Songül Pampal'ın tuval üzerine yaptığı resimlerden oluşan sergiyi köyde bulunan okul bahçesinde açtı.

Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 49 yaşındaki Songül Pampal'ın tuval üzerine yaptığı resimlerden oluşan sergiyi köyde bulunan okul bahçesinde açtı.

Songül Pampal Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavında resim öğretmenliği bölümünü kazandı. Ancak ailesi o yıllarda izin vermediği için üniversiteye gidemeyen Pampal daha sonra evlilik yaparak Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyüne yerleşti. Yıllar içerisinde hep içinde uhde kalan resim yapma yeteneğini geçtiğimiz yıl arkadaşlarının da teşvikiyle köy evinde yaşayan Songül Pampal tuval üzerine resim yapmaya başladı. Doğa, manzara, günlük yaşam, köy ve insan manzaralı temalı şu ana kadar 150 civarında resim yapan Pampal, Andırın ilçesinde de kişisel sergi açtı.

Herhangi bir eğitim almadan yaptığı resimleri çok beğenilen Songül Pampal, hem bu resimlerini göstermek hem de köy kadınlarına örnek olmak için ikinci sergisini ise yaşadığı köy olan Yusufizzettin köyünde köy okulunun bahçesinde açtı. Kendisine destek olan ve teşvik eden arkadaşları ve komşuları sayesinde bir tutkusunu yeniden yaşamaya başladığını belirten Pampal, "En çok resim öğretmeni olmak istiyordum. Ancak abilerim o dönemde üniversiteye gitmeme izin vermedi. Resim öğretmenliğini de kazanmıştım ama kısmet olmadı. Resim öğretmeni olmak istiyordum, ressam oldum. Resim yapmaya geçtiğimiz yıl başladım. Bu süre zarfında yaptığım resimlerle Andırın ilçesine kişisel bir sergi de açtım. Resimlerimi görüp beğenenler oldu. İsviçre'de yaşayan bir Türk yazarın kitap kapağı olarak da bir resmim satıldı. Çok mutluyum. Şu anda da köyümde bir sergi açtım. Bu sergide 30'un üzerinde resim var. Resimlerimi almak isteyenlerde oluyor" şeklinde konuştu.

Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı
Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı
Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı
Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Selçuk Tekay Tuğba Coşkun
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Resim öğretmeni olmak istiyordu ressam oldu köyde sergi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 16:25:00. #1.13#

title