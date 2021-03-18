Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu
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Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu

18.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:46

Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu 49 yaşındaki ev hanımının köy evinde yaptığı resimler ilgi çekiyor OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyünde 49 yaşındaki Songül Pampal'ın köy evinde tuval üzerine yaptığı resimler görenlerin ilgisini çekiyor.

Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu

49 yaşındaki ev hanımının köy evinde yaptığı resimler ilgi çekiyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyünde 49 yaşındaki Songül Pampal'ın köy evinde tuval üzerine yaptığı resimler görenlerin ilgisini çekiyor.

Songül Pampal Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise eğitimini tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavında resim öğretmenliği bölümünü kazandı. Ancak ailesi o yıllarda izin vermediği için üniversiteye gidemeyen Pampal daha sonra evlilik yaparak Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyüne yerleşti. Yıllar içerisinde hep içinde uhde kalan resim yapma yeteneğini geçtiğimiz yıl arkadaşlarının da teşvikiyle köy evinde yaşayan Songül Pampal tuval üzerine resim yapmaya başladı.

Doğa, manzara, günlük yaşam, köy ve insan manzaralı temalı şu ana kadar 150 civarında resim yapan Pampal, Andırın ilçesinde de kişisel sergi açtı.

Songül Pampal'ın kendisine en büyük destekçileri ise komşuları. Kendisine destek olan ve teşvik eden arkadaşları ve komşuları sayesinde bir tutkusunu yeniden yaşamaya başladığını belirten Pampal, "En çok resim öğretmeni olmak istiyordum. Ancak abilerim o dönemde üniversiteye gitmeme izin vermedi. Resim öğretmenliğini de kazanmıştım ama kısmet olmadı. Resim öğretmeni olmak istiyordum, ressam oldum. Resim yapmaya geçtiğimiz yıl başladım. Bu süre zarfında yaptığım resimlerle Andırın ilçesine kişisel bir sergi de açtım. Resimlerimi görüp beğenenler oldu. İsviçre'de yaşayan bir Türk yazarın kitap kapağı olarak da bir resmim satıldı. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu
Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu
Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu
Resim öğretmeni olmak istiyordu, ressam oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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