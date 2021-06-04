Resim kursuyla hayata bağlandı
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Resim kursuyla hayata bağlandı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Resim kursuyla hayata bağlandı Girdiği depresyondan resim kursuyla kurtuldu Manisa'da bir yıl önce eşini kaybeden ve depresyona giren 64 yaşındaki Birsen Akkanlı yaşadığı psikolojik sorunlardan katıldığı resim kursuyla kurtuldu Manisa'da bir yıl önce eşini kaybeden ve hayata küserek...

Resim kursuyla hayata bağlandı

Girdiği depresyondan resim kursuyla kurtuldu

Manisa'da bir yıl önce eşini kaybeden ve depresyona giren 64 yaşındaki Birsen Akkanlı yaşadığı psikolojik sorunlardan katıldığı resim kursuyla kurtuldu

MANİSA - Manisa'da bir yıl önce eşini kaybeden ve hayata küserek psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan 64 yaşındaki Birsen Akkanlı çocuklarının teşvikiyle katıldığı resim kursu sayesinde hem içine düştüğü bunalımdan kurtuldu hem de yeniden hayata bağlandı.

Yunusemre Belediyesi'nin Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle TOKİ-2 Hanımlar Lokalinde açtığı Tuval-Resim Kursuna katılan kursiyerler bir yandan gizli kalmış yeteneklerini keşfederken bir yandan da yeni dostluklar edinerek sosyalleşme imkanı buluyor. Mehtap Tuncel öncülüğünde resim çalışmaları yapan kadınlar ücretsiz olan kurs sayesinde keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Bozulan psikolojisini resim yaparak düzeltti

Kursiyerlerden biri olan 64 yaşındaki Birsen Akkanlı ise resim kursu sayesinde bir yıl önce içine düştüğü bunalımdan nasıl kurtulduğunu anlattı. Çocukluğundan beri resme karşı bir ilgisi olduğunu kaydeden Akkanlı, "64 yaşındayım. Resmi çocukluğumdan beri çok severim ama evlendikten sonra her şey bitti. Çalışma hayatı derken emekli olduk. İstanbul'da yaşıyordum. Emekli olduktan sonra Manisa'ya taşındık ve 18 senedir Muradiye'de oturuyorum. Eşimi kaybedeli bir yıl oldu. Psikiyatriye gittim, ilaçlar verdi baktım beni etkiliyor, uyku yapıyor unutkanlık yapıyor. Çocuklarım beni teşvik etti. En iyisi resim kursuna git anne dediler. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi Beyden ücretsiz olarak bu kursu veriyorlar. Hocalarımızdan da çok ilgi görüyoruz ve çok güzel eğitim alıyoruz. En azından psikolojim düzeldi." dedi.

"Hayatıma heyecan geldi"

Günlük hayatına heyecan geldiğini anlatan Akkanlı, "Günlük hayatımda heyecan duyuyorum. Buraya geleceğim için çok heyecanlanıyorum. Geceleri uyuyamıyordum. Şimdi resim yapmayı düşünerek uyumaya çalışıyorum. Yarın acaba hangi resmi yapacağız, yarın ne öğreneceğim diyerek uyumaya çalışıyorum. Daha iyi oldum, daha bir sakinleştim. Daha huzurluyum. Kursa ilk başladığımda acemi acemi yapıyordum şimdi daha güzel yapmaya çalışıyorum. Hocamdan Allah razı olsun. Çok ilgi gösteriyor. Onun sayesinde bir şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.

"Resim kursuyla hayata tutundum"

Kursa katılmadan önce tamamen hayattan kopmuş bir vaziyette yaşadığını anlatan Akkanlı şunları söyledi: "Daha önce her gün mezarlığa gidiyordum. Şimdi her gün gitmiyorum. Haftada bir gün gidiyorum. Artık kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Giyimime, kuşamıma önem vermeye başladım. Kendimi bırakmıştım. Eşimi kaybettiğimden beri saçlarımı bile boyatmıyordum, kuaföre gitmiyordum. Her şeyi bırakmıştım yani kendimi bırakmıştım ama bu resim kursu beni kendime getirdi. Daha iyi oldum, daha iyi hissediyorum. Buraya gelmek için kıyafetlerimi ütülüyorum, kendime önem veriyorum daha dikkat ediyorum. Gardırobun bir köşesine ittiğim kıyafetlerimi şimdi çıkarmaya, giyinmeye başladım. Resim kursuyla hayata tutundum. Resim kursu beni hayata bağladı. Eşimi unutmam mümkün değil ama en azından acılarını daha bir sakin yaşamaya başladım. Yunusemre Belediyesine ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buraya geliyorum, kendimi iyi hissediyorum, resimlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar edindim. Merhabalaşıyoruz, farklı insanlarla tanışıyoruz. Çok huzurluyum, mutluyum.

Resim kursuyla hayata bağlandı
Resim kursuyla hayata bağlandı
Resim kursuyla hayata bağlandı
Resim kursuyla hayata bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

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