Resim-İş öğrencisi, Kovid-19 nedeniyle döndüğü köyünde evinin duvarlarını tuvali yaptı Kırklarelili üniversite öğrencisi Merve Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okuluna devam edemeyince yaşadığı köydeki evinin duvarlarını tuval olarak kullanarak rengarenk resimlerle süsledi.

Kırklarelili üniversite öğrencisi Merve Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okuluna devam edemeyince yaşadığı köydeki evinin duvarlarını tuval olarak kullanarak rengarenk resimlerle süsledi.

Uludağ Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Çiftçi, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından mart ayında Bursa'da kaldığı yurttan ayrılarak Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyündeki evine döndü.

Burada izole bir hayat sürmeyi tercih eden Çiftçi, yeteneğini geliştirmek için evinin duvarlarına resimler yapmaya başladı.

Çiftçi, resim atölyesine dönüştürdüğü evinde günlerinin büyük bölümünü duvarlara resim çizerek geçiriyor.

Babaannesinin evinin bahçesindeki 3 metrelik duvarı da doğa resmiyle süsleyen Çiftçi, kara kalem ve yağlı boya çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Evin tavanına hayalim olan gökyüzünü çizeceğim"

Çiftçi, Kovid-19 nedeniyle oluşan dezavantajlı durumu fırsata çevirdiğini söyledi.

Köye ilk döndüğünde kendisini boşlukta hissettiğini, daha sonra yeteneğini geliştirmek için küçük çalışmalar yaptığını anlatan Çiftçi, "Koronavirüs nedeniyle evde kaldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için bir arayışa girdim. Kendime çalışma alanı yarattım. Bu dezavantajlı ortamı fırsata çevirdim. Köydeki evi atölyeye çevirmek en büyük hayalimdi." dedi.

Çiftçi, duvarlara resim çizdiği sırada görenlerin kendisini izlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ailem, akrabalarım, resim çizerken beni izliyor. Özellikle resim astar aşamasındayken 'Bu resim bitti mi şimdi?' diye sorular geldi. Halbuki resmin daha ilk katmanı astar. Çok güzel tepkiler aldım. Ailem daha fazlasını yapabileceğimi fark etti. Böylece kendi yaşadığımız evin tavanına da hayalim olan gökyüzü resmi yapabileceğim."

Babaanne Leyla Çiftçi de torununun resimlerini çok beğendiğini dile getirerek, "Her yer çok güzel oldu. Ne mutlu bana böyle torunum olduğu için." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA