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Resim Bölümünden Karma Sergi

Resim Bölümünden Karma Sergi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde yeni bir sergi açılıyor.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde yeni bir sergi açılıyor. Sergi, Resim Bölümü Öğretim Elemanlarının eserlerinden oluşuyor. "Aralık" başlıklı karma sergi, 20 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde izlenebilecek.

Sergide eserleri gösterilen sanatçıların listesi şöyle:

Ayşe Önuçak, Emrah Özaras, Füsun Çağlayan, Gülay İnce, Gülseren Budumlu, Hilal Balcı, Kevser Akçıl, Neslihan Özgenç, Neşe Baydar, Onur Karaalioğlu ve Şirin Yılmaz. 17 kez görüntülendi.

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