Resim Bölümünden Karma Sergi

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde yeni bir sergi açılıyor. Sergi, Resim Bölümü Öğretim Elemanlarının eserlerinden oluşuyor. "Aralık" başlıklı karma sergi, 20 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde izlenebilecek.

Sergide eserleri gösterilen sanatçıların listesi şöyle:

Ayşe Önuçak, Emrah Özaras, Füsun Çağlayan, Gülay İnce, Gülseren Budumlu, Hilal Balcı, Kevser Akçıl, Neslihan Özgenç, Neşe Baydar, Onur Karaalioğlu ve Şirin Yılmaz. 17 kez görüntülendi.

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