'Resif'le aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi VAN Erciş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

VAN Erciş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Erciş ilçesi Hayderbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Resif' ile yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA