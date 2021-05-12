Resident Evil Village Twitch ve Steam'de şov yapıyor!
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Resident Evil Village Twitch ve Steam'de şov yapıyor!

Resident Evil Village Twitch ve Steam'de şov yapıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Resident Evil Village oyunu, oyuncular adına bu oyunsuz zamanda uzun süren bir bekleyişin hemen ardından piyasaya sürüldü. Gelen işaretler, oldukça sevildiği bir yönde.

Resident Evil Village şu bulunduğumuz oyunsuz dönem içerisinde piyasa sürülmesiyle beraber Twitch ve Steam platformlarında fırtınalar estiriyor. Rakamlar bir hayli yüksek.

Resident Evil Village oyunu, oyuncular adına bu oyunsuz zamanda uzun süren bir bekleyişin hemen ardından piyasaya sürüldü. Gelen işaretler, oldukça sevildiği bir yönde. Lansman metriklerinden görüleceği üzere oyun hem Twitch platformunda hem de Steam anlık oyuncu sayısında serinin e yüksek çıkış yapan oyunlarındandır. Tabi bu durumda Lady Dimitrescu'nın çok daha fazla oyun çıkmadan kazanmış olduğu popülerliğini katkısı çok büyük. Ayrıca oyunun Doğu Avrupa'daki mitlere dayanan oldukça ilgi çekici yapısından dolayı da katkısı çok büyük.

Resident Evil Village Twitch ve Steam'de İyi Ses Getirdi

, Steam'deki DB'nin göstermiş olduğu birinci gün içerisinde 101.726 eş zamanlı bir oyuncu sayısına sahiptir. Zirveye oynarken seri içerisindeki herhangi bir oyun adına en büyük bir PC lansmanı oldu. Resident Evil 7 20.449'da kalıyorken Resident Evil 2 Remake oyununun 74.227 ve Resident Evil 3 Remake oyunu da 60.293 oyuncuya ulaşmıştı. Bu durumda en son oyunun diğerlerine kıyasla daha çok fark atarak zirvenin tepesine oturduğunu gösteriyor. Tabi bu verilerin Steam platformu içerisinden geldiğini unutmamak gerekiyor.

Kaynak: Playerbros

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