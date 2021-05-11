Resident Evil Village oyununun inceleme puanları yayınlandı!
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Resident Evil Village oyununun inceleme puanları yayınlandı!

Resident Evil Village oyununun inceleme puanları yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yılın en çok beklenilen yapımlarından birisi haline gelen Resident Evil Village oyunun inceleme puanları yayınladır. Peki oyunun puanları ne durumda?

Yılın en çok beklenilen yapımlarından birisi haline gelen Resident Evil Village oyunun inceleme puanları yayınladır. Peki oyunun puanları ne durumda?

oyununun inceleme ambargosunun kalkması ile beraber oyunun puanları da gün geçtikçe yayınlanmaya başlandı. Oyun bizlere maalesef ambargo gününde ulaştığından dolayı incelenmesi adına biraz daha zamana ihtiyacımız var. Oyunu bitirip gerekli yönlerine ayrıntılı bir biçimde baktıktan sonra en kısa süre içerisinde oyunun incelemeleriyle karşınızda olacağız. Oyunun global üzerinde aldığı puanlara bakıldığı zaman bizleri pek de şaşırtmadığını söyleyebiliriz. Oyunun 7.serisinde olduğu üzere Ethan Winters karakteri yönetilmektedir. Hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken oyunun günümüz itibari ile yüklemelere de açılacağını hatırlatalım.

Resident Evil Village Oyununun İnceleme Puanları Ne Durumda?

Oyunun puanlarına bakıldığı zaman PS 5 platformu üzerinde ortalama 84 puan alırken, PC platformunda ise 85 puan almaktadır. Ayrıca Xbox Series X platformu üzerinde de 82 puan aldığını görmekteyiz. Oyunun Stadia, Xbox One ve PS4 sürümleri adına ise herhangi bir inceleme konusuna imza atılmamış.

Kaynak: Playerbros

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