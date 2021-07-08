Resident Evil Village'ın, dünya genelindeki satış rakamları belli oldu!
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Resident Evil Village'ın, dünya genelindeki satış rakamları belli oldu!

Resident Evil Village'ın, dünya genelindeki satış rakamları belli oldu!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan hayatta kalma korku oyunu Resident Evil Village, resmi Biohazard Japan Twitter hesabı, oyunun dünya çapında iki aylık satış rakamlarını açıkladı. İşte detaylar!

Resmi Biohazard Japan Twitter hesabı, Resident Evil Village'ın piyasaya sürülmesinden bu yana ilk iki ayda dünya çapında 4,5 milyondan fazla birim sevk ettiğini açıkladı.

Resident Evil Village

Satış rakamı, resmi Resident Evil Village web sitesine eklenen yeni bir rozetle onaylandı.

Büyük eleştiri ve satış rakamları göz önüne alındığında, CAPCOM kısa süre önce için DLC üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bu DLC ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında da açıklama yapılacaktır.

Bunun yanı sıra çok oyunculu mod olan Re: Verse'in bu ay çıkacağı söyleniyor, ancak henüz kesin bir tarihimiz yok.

AMD FIDELITYFX SUPER RESOLUTION DESTEĞİ

Resident Evil Village, AMD'nin FidelityFX Super Resolution teknolojisi destekleyecek olan ilk oyunlardan biri olarak da onaylandı. Yine, bunun ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz.

İlgili bir notta, Resident Evil hayranları, bugün Netflix'te başlatılan en son CGI animasyon dizisi Resident Evil: Infinite Darkness'ı da izleyebilirler. Netflix üzerinden bu yeni animasyon dizisinin dört bölümü izleyebilirsiniz.

Resident Evil 4 ve Resident Evil 5 olayları arasında geçen dizi, 2006 yılında Beyaz Saray'da bir hack olayının ortaya çıkmasından sonra gerçekleşir. Leon S. Kennedy'ye olayı araştırması emredildi, ancak Beyaz Saray gizemli bir saldırının hedefi olduğunda zombilerle karşılaşıyor. Daha sonra, TerraSave liderliğindeki bir proje üzerinde çalışırken bir çocuk mülteci tarafından yapılan garip bir çizimi kontrol eden Claire Redfield ile tanışıyor.

Kaynak: Turkmmo

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