Resident Evil 3 (2020), Switch için de Geliyor Olabilir
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Resident Evil, Xbox One, Teknoloji

Resident Evil 3 (2020), Switch için de Geliyor Olabilir

Resident Evil 3 (2020), iki haftadan az bir süre kaldı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, 3 Nisan 2020 yani önümüzdeki Cuma günü satışa sunulacak.

24.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:34
Resident Evil 3 (2020), Switch için de Geliyor Olabilir

Resident Evil 3 (2020), iki haftadan az bir süre kaldı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, 3 Nisan 2020 yani önümüzdeki Cuma günü satışa sunulacak. Resident Evil 3 (2020) oyununun olası bir Switch versiyonu gündeme gelmemişti ama Capcom ufak bir sürpriz yapabilir.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde bütün platformlar için oynanabilir bir demo yayınlanmış. Kısıtlı bir alanın oynanmasına izin verilen bu demonun verilerinin incelenmesi sonucunda henüz duyurulmamış önemli bilgiler ortaya çıkmış. Ancak bu bilgilerin ortaya çıkmasından sonra, bir başka sürpriz bir detay kendisini gösterdi.

Modifikasyon üreticisi Fluffy, Resident Evil 3 (2020) oyununun demo kodları arasında keşfe çıkmış. Bu kodların arasında otomatik kayıt sistemine ilişkin satırlarda PC, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarının yanı sıra Switch konsolunun da adının geçtiğini fark etmiş.

Dahası ise, bir başka kod satırında demoyu oynadıktan sonra satın almak isteyen kullanıcılar için Xbox, PlayStation ve Steam mağazalarının yanı sıra eShop mağazasına yönlendirmenin yapılmakta olduğu da göze çarpmış.

Capcom henüz resmi bir açıklamada bulunmuş değil ama yaşanan bu gelişmeden sonra resmi açıklamanın gecikmeyeceğinden eminim. Zaten oyunun çıkışına da fazla bir zaman kalmadı.

Öte yandan, ben şu an için Switch kullanıcılarının heyecanlanmamaları gerektiğini düşünüyorum. En azından ülkemizdeki Switch kullanıcıları heyecanlanmamalılar. Malumunuz Resident Evil 7: Biohazard da Switch üzerinde oynanabiliyor. Ancak sadece Ubitus servisi sayesinde bulut üzerinden, sadece Japonya'da oynanabiliyor. Büyük ihtimalle Resident Evil 3 (2020) için de benzer bir durum söz konusu olacak. Gerçi The Witcher III: Wild Hunt gibi devasa açık dünya bir oyunun Nintendo konsoluna uyarlanabildiğini hesaba katacak olursak, Capcom da benzer bir durumu yeni oyun için uygulamaya koyabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

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