Resident Evil 3 (2020) Demosundan Önemli Detaylar Sızdırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Resident Evil 3 (2020) Demosundan Önemli Detaylar Sızdırıldı - Haber
Resident Evil, Teknoloji

Resident Evil 3 (2020) Demosundan Önemli Detaylar Sızdırıldı

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen yapımların demoları / deneme sürümleri illaki veri madencilerinin ellerinden bir geçiyor. Her ne kadar yayıncılar sürprizi bozacak şeyleri temizlemeye çalıştıklarını söyleseler de veri madencilerinin bulgularına bağlı olarak pek de söylendiği kadar temizlenmediğini görebiliyoruz.

23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:34
Resident Evil 3 (2020) Demosundan Önemli Detaylar Sızdırıldı

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen yapımların demoları/ deneme sürümleri illaki veri madencilerinin ellerinden bir geçiyor. Her ne kadar yayıncılar sürprizi bozacak şeyleri temizlemeye çalıştıklarını söyleseler de veri madencilerinin bulgularına bağlı olarak pek de söylendiği kadar temizlenmediğini görebiliyoruz.

Nisan ayının ilk haftasında satışa sunulacak olan Resident Evil 3 (2020) için geçtiğimiz hafta içinde oynanabilir bir demo yayınlanmıştı. Dijital mağaza(lar)dan indirebileceğiniz bu oynanabilir demo da veri madencilerinin elinden bir güzel geçti. Capcom bu defa çoğu veriyi temizlemeyi başarmış ama temizlenmeyen kısımlarda, resmi olarak duyurulmamış birçok gizli ve önemli detay, Dusk Golem (Aesthetic Gamer) tarafından ResetEra forumları üzerinden paylaşıldı.

Bu detayları elbette sizlerle paylaşacağım ama her birini oyunu oynarken görmeyi isterseniz, bu haberi gönül rahatlığı ile kapatabilirsiniz. Diğer türlü, önden buyurun efendim.

Öncelikle, nihai oyunda dört farklı zorluk derecesi olacak. Bu zorluk dereceleri Assist Mode, Normal Mode, Hard Mode ve Super Hard Mode olmak üzere sıralanıyorlar. Assist Mode ile başlarsanız, sağlığınız kritik seviyeye geldiğinde otomatik olarak yenilenecek. Yani pek sağlık ekipmanı kullanmanıza gerek kalmayabilir, zombi çetesinin arasına dalmazsanız tabii ki. Otomatik nişan almanın da açık olmasının yanı sıra bedavadan taarruz tüfeği, düşman saldırılarından daha az hasar alma ve barut (gunpowder) kullanımı daha fazla cephane verecek. Normal Mode çoğu oyuncu için önerilen zorluk derecesiyken Hard Mode, düşmanları daha saldırgan ve zeki hale getirecek ve daha fazla zarar vermelerini sağlayacak. Ekipmanlar ise oldukça az olacak.

Super Hard Mode ise baştan kilitli olacakmış. Muhtemelen oyunu bir defa veya Hard Mode zorluğunda bitirdiğinizde açılacak. Düşmanlar çok daha saldırgan ve ekipmanlar da çok daha az olacak. Bununla birlikte düşmanların ve eşyaların yerleşimi karışık olacak. Yani eşyalar ve yaratıklar bu zorluk derecesinde farklı yerlerde karşınıza çıkacak.

Resident Evil 3 (2020) oyununda, birçoğumuzun hoşuna giden New Game+ da olacak. Oyunu bir defa bitirdiğinizde açılacak New Game+, senaryodaki bazı kısımlarda ve finalde değişiklik yaşanacak. Ne var ki bunların dışında daha başka detay verilmemiş. Capcom yakın bir zamanda ek detaylar sunar diye tahmin ediyorum. En kötü ihtimalle oyunu oynarken görürüz.

Dusk Golem, yaptığı paylaşımda kilidi açılabilecek olan şeyleri de bulmuş. Buna göre, orijinal oyundaki S.T.A.R.S. kostümü bu oyunda kilidi açılabilir kostüm olacakmış. Kesin olmamakla birlikte, yeni oyundaki standart, S.T.A.R.S. ve ön-sipariş ile gelecek olan kostümün dışında bir tane daha kostümün olabileceği söylenirken Carlos için de iki ekstra kostümü olacakmış gibi görünüyor.

Bunların yanı sıra, aralarından bir tanesinin Hip Pouch (Bel Kesesi) olduğu kostüm ödüllerinin, eşya kutusu (Item Box) ödülünün ve çeşitli aksesuarların açılabileceğinden bahsedilmiş ama bunlar şimdilik kesin değil. Kesin olanlar, sanat çalışmaları ve karakter modeli görüntüleyicisi gibi şeyleri açabilecek olmanız.

Dusk Golem tarafından bahsedilene göre Capcom, silahlar ve düşmanlar ile ilgili verileri demodan temizlemiş ama mekanların listesinin tamamıyla temizlenmesi mümkün olmamış. Demo aracılığıyla sızdırılan mekan listesinin arasında Raccoon Şehri Polis Departmanı, trafo merkezi, hastane, laboratuvar ve saat kulesi var. Tam listeye buradan göz atabilirsiniz.

Son olarak, demonun verileri incelenerek senaryo boyunca kullanacağımız çevresel eşyaların bir kısmı ve adı geçen karakterler de ortaya çıkartıldı. Bu karakterlerin arasında Claire Redfield'ın da adının geçtiğini göreceksiniz. Bu aslında ilginç bir durum. Çünkü Resident Evil 2 (2019) oyununda Claire ile Jill'in yolları kesişmemişti. Haliyle Resident Evil 3 (2020) oyununun verilerinde adının geçmesi kafaları karıştırmadı değil. Tam olarak nerede bulunacağı, Resident Evil: Resistance oyununda seçilebilir olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bakalım Capcom bu konuda bir açıklama yapacak mı? Her iki liste için de aşağıya bakabilirsiniz.

Çevresel Eşyalar:

ToolBox

JewelryBox

DoubleLadder

Hydrant

ControlPanel

GunCase

PowerSwitch

Disconnector

ExhaustPort

Explosive

BreakerSwitch

Jill

FuseBox

Lift

VaccineExtractor

SecurityReleaseDevice

PowerSupplyUnit

RailGun

Switch

Karakterler:

Carlos Oliveira

Claire Redfield

Jill Valentine

Nicholai Ginovaef

Mikhail Victor

[Redacted Scrubbed Character] (Gizli Karalanmış Karakter)

Brad Vickers

Tyrell Patrick

Murphy Seeker

Dario Rosso

Amy Lee

Nathaniel Byrd

[Redacted Scrubbed Character] (Gizli Karalanmış Karakter)

Marvin Branagh

Brian Irons

Ben Bertolucci

Robert Kendo

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Haber
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı Haber
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haber
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsten ölenlerin yaş dağılımı belli oldu
Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsten ölenlerin yaş dağılımı belli oldu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Angela Merkel Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Resident Evil 3 (2020) Demosundan Önemli Detaylar Sızdırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 12:06:34. #1.15#
title