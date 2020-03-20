Resesyon ne demek? Resesyon nedir? Resesyon ne anama gelir? Tüm dünyada etkisini göstere koronavrüs, ekonomik olarak da yıpratıcı boyutlara ulaştı. Ülke ekonomilerinde derin hasarlar bırakan koronavirüs nedeniyle ekonomik durgunluk yaşanırken resesyon kavramı sık sık gündeme gelmeye başladı. Peki, resesyon ne anama gelir? Resesyon ne demek? Resesyon nedir?

İnsanların salığını tehdit eden ve 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ekonomide de ciddi zararlara neden oldu. Buna bağlı olarak resesyon kavramı gündeme gelirken insanlar resesyon kavramını merak etti. Resesyon ne demek? Resesyon nedir? Resesyon ne anama gelir?

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir.

ÜLKE EKONOMİLERİ NEDEN RESESYONA GİRER?

• Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,

• Kişibaşına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,

• İşsizliğin artması,

• Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,

• Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.

Resesyon, makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın(GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyodda arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak nitelendirilir.

Durgunlukla mücadelede kamu harcamaları siyaseti, ekonominin tam çalışma düzeyinde balansa kavuşabilmesi için özel harcamalardaki yetersizliklerin, kamu harcamaları ile giderilmesi neticesini doğurmaktadır. Bu tür bir politika ile milli gelir düzeyinin düşmesi önlenmiş, özel sektör harcamalarının azalmasına mani olunmuş ve ekonomideki daraltıcı güçler ortadan kaldırılmaya çalışılarak genişleme sürecine sokulmuş olacaktır.

Durgunlukla mücadelede, kamu harcamalarını aynı düzede bırakarak vergileri azaltma yoluna gidilebilmektedir. Vergileri azaltma politikasının etkinliği için verginin konusunun geniş olması gerekir ki vergi indirimlerinden daha çok kişi istifade ederek, kullanılabilir gelir artarak kişilerin tüketim ve yatırım harcamalarında artış sağlanabilecektir.