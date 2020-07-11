Reşat Yazıcıoğulları resmen Karşıyaka'da Karşıyaka, Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirdiği Reşat Yazıcıoğulları ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirdiği Reşat Yazıcıoğulları ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın daha önce başantrenörlük görevi için anlaşmaya vardığı Reşat Yazıcıoğulları ile Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bir imza töreni düzenlendi. Yazıcıoğulları için Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ile şube yöneticileri katıldı.

Unsurlar bir araya gelince doğru işler ortaya çıkıyor

Reşat Yazıcıoğulları'nı 3 yıllığına resmen Karşıyakalı yapan imzaların atılmasının ardından konuşan Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Ben bugüne kadar Karşıyaka voleyboluna hizmet eden, yaşayan veya hayatını kaybetmiş herkese, başta Serkan Ergüven olmak üzere son zamanlarda göstermiş oldukları vizyon ile tüm voleybol şubesine, bu vizyonu daha ileriye götürecek, gerçek bir ekol olmamızı sağlayacak hamleyi yapmamıza olanak sağlayan hocamıza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bunların hepsinin yapılmasında, en önemli güç sponsorumuz Yaşar Üniversitesidir. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yaşar Üniversitesi'nin sponsorluğu olmasa bu tür atılımları gerçekleştirmede çok zorlanırdık. Bu unsurların hepsi bir araya gelince de ortaya çok doğru işler çıkıyor" dedi.

"İleriye taşıyacağız"

Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları, Karşıyaka'ya uzun yıllar rakip olarak geldiği yere bu defa teknik direktör olarak geldiğini ifade ederek, "Bende yeri her zaman ayrı olan, antrenör veya oyuncu olarak geldiğim her dönemde ayrıcalık gördüğüm bu camiaya öncelikle teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini; çok çalışarak, disiplinli çalışarak, en baştan organize olarak yapacağız. Daha da ileriye taşıyacağız. Gösterilen ilgiye, şahsım ve voleybol ailesi adına çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Reşat Yazıcıoğulları'na teşekkür ederek Karşıyaka'da başarıyı yakalayacağından hiç şüphesinin olmadığını vurguladı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkan Vekili ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ise, Reşat Hoca ile beraber güç birliğiyle şubeyi güzel yerlere getireceklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA