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Reşat Yazıcıoğulları: Karşıyaka'da olmak ayrıcalık

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği A Milli Takım'ın eski çalıştırıcılarından Reşat Yazıcıoğulları, yeşil-kırmızılılarda görev yapmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

Reşat Yazıcıoğulları: Karşıyaka'da olmak ayrıcalık
16.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:27

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği A Milli Takım'ın eski çalıştırıcılarından Reşat Yazıcıoğulları, yeşil-kırmızılılarda görev yapmanın ayrıcalık olduğunu söyledi. A Milli Takım'a 2003 yılında antrenör olarak tarihindeki ilk Avrupa finalini oynatan 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, "Karşıyaka'da olmak her zaman ayrıcalıktır. Sonuçta asırlık bir kulüpten bahsediyoruz. Burada çalışmak hem kolay hem de zordur" mesajı verdi. Karşıyaka'nın voleyboldan kazanan değil, voleybola kazandıran bir kulüp olduğunu vurgulayan Yazıcıoğulları, "Elimizde birkaç sezondur Play-Off'a kalamamış bir kadro var. Genç bir ekibiz, ileride çok iyi yerlere gelecek oyuncularımız var ama mutlaka 1-2 tecrübeli takviye yapmamız gerekiyor. Bazen sırf gençlerle veya sırf tecrübelilerle olmuyor. Bir harman lazım. Birinci hedefimiz Play-Off'a kalmak" dedi.

Ligde her iki grupta da değerli takımların olduğunu ve maçların zorlu geçeceğini ifade eden Reşat Yazıcıoğulları, "Hiç ara vermeden her gün çift antrenman yapıyoruz. Oyuncularımız zorlanıyorlar ama ter akıtmadan zafer kazanılmıyor. Çünkü rakipler de aynı şekilde çalışıyor. Onlardan bir adım önde olmak için çok çalışmalıyız. Her şeyin bir bedeli var. Biz sahada terleyeceğiz. Yönetim masa başında imkan yaratmaya çalışacak. Burada uyumlu bir birliktelik ve samimi bir şube yönetimi var. Rakiplere saygımız sonsuz. Önemsenmek istiyorsak önemli işler yapmak zorundayız. Üç yıllık bir plan yaptık. En zoru bu sene. İçimizde istek, enerji ve yapma hırsı var. Takımı üst lige taşırsak plan kendiliğinden yürüyecek. Oyuncu üretimi devam ederken, bunu bir üst lige çıkarak taçlandırmaya çalışacağız" diye konuştu.

'DERBİ CENTİLMENCE GEÇSİN'Karşıyaka Antrenörü Reşat Yazıcıoğulları, bu sezon Göztepe ile oynayacakları derbi maçlarının centilmence geçmesini diledi. "Rekabet güzel, insanları diri tutuyor" diyen tecrübeli antrenör, "Ülkemizin önemli derbilerinden bir tanesi. Bugün küçük bir yarışma bile yapsanız, Karşıyaka-Göztepe dediniz mi akan sular durur. Çok uzun yıllara dayanan bir rekabet. Alt liglerde seyirci rekorları bu derbiye denk geliyor. Centilmence olsun, biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.'KARŞIYAKA TARAFTARI BAŞKA'Karşıyaka'nın en büyük gücünün taraftarı olduğunu kaydeden Yazıcıoğulları, "Karşıyaka futbol takımının Play-Off final maçını televizyon başından arkadaşlarımızla izledim. İnanılmaz bir enerjileri ve aidiyet duyguları olduğunu o ortamda bile gördüm. Karşıyaka deplasmanları hep zor olur. İnşallah bu pandemi belasını başımızdan defedersek, yasaklar kalkar ve seyircimizle rakiplere büyük baskı oluştururuz. Taraftar desteğiyle performansımıza yüzde 10 ekleriz. Beraber sevinip, beraber üzülmek istiyoruz" şeklinde konuştu.GÖKHAN ÖNER'E ÖVGÜYeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilen eski milli voleybolculardan Gökhan Öner'den övgüyle bahseden Reşat Yazıcıoğulları, "Türk voleybolunun efsane isimlerinden biriyle birlikte çalışmak hem benim için hem de kızlarımız için büyük şans" dedi. Oyunculuk kariyerinde 250'nin üzerinde milli maça çıkan Öner, son olarak Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: DHA

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