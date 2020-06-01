Reşadiye Kaymakamı Yavuz, Kurt Gölü'nü ziyaret etti Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, Kurt Gölü iyileştirme ve güzelleştirme çalışmalarını inceledi.

Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, Kurt Gölü iyileştirme ve güzelleştirme çalışmalarını inceledi.

Yavuz, Kızılcaören Kurt Gölü mesire alanında yapımı devam eden, göl çevresi iyileştirme, güzelleştirme çalışmalarını ve Kızılcaören-Kurt Gölü arası 3 kilometre uzunluğundaki yolun kumlama çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlçemizin doğal güzelliklerinden Kurt Gölü mesire alanını turizme kazandırmak ve bölge insanımızın aileleri ile birlikte doğa ile iç içe dinlenip eğlenebileceği bir yer haline getirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA