Reşadiye'de Yeşilay Haftası kutlandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
06.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:38
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
15 Temmuz Şehit Erkan Yiğit Ortaokulunda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu.
Programa Kaymakam Hülya Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA