Res'lerin Elektrik Üretimindeki Payı Yüzde 10'a Yükselecek"
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, RES'lerin elektrik üretimindeki payının yüzde 10'a yükseleceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta içinde bin megavatlık rüzgar enerjisi santralleri YEKA ön lisans başvurusunu tamamlamış olacağız." dedi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, RES'lerin elektrik üretimindeki payının yüzde 10'a yükseleceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta içinde bin megavatlık rüzgar enerjisi santralleri YEKA ön lisans başvurusunu tamamlamış olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com