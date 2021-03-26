Reptilian nedir? Reptilian ırkı hakkında bilgiler!

Savaşları, salgınları ve toplumsal kaosu yöneten ırk olarak bilinen Savaşları, Salgınları ve Toplumsal Kaosu Yöneten Irk hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Reptilian nedir? İşte, Reptilian hakkında merak edilenler…

David Icke'ın bir hayli iddialı komplo teorisine dayana bilgileregöre Sümer medeniyetinden beri dünya insanı ile çok yakından ilgilenen Reptilianlar her coğrafyada ve her çağda varlıklarını sürdürdü. Peki, Reptilian nedir? Reptilian ırkı hakkında bilgiler!

REPTİLİAN NEDİR?

Reptilian binlerce sene önce dünya dışından gelmiş olan ve insanlarla üreyerek ortaya çıkan melez ırktır. Gelen Güney Asya ve Güneydoğu Asya mitolojisinin, Naga yarı insan, yarı yılan olan yarı tanrısal yaratıklardır.

REPTİLİAN IRKI HAKKINDA BİLGİLER!

İnsansı sürüngen kriptidlerinin görülmesi , bataklıkların yaygın olduğu Güney Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygındır. 1980'lerin sonlarında , Güney Carolina , Bishopville'de yüzlerce "Kertenkele Adam" görüldü .

Antropomorfik sürüngen ırkları veya varlıkları genellikle fantezi ve bilim kurguda ortaya çıkar . Timsahlar, timsahlar , yılanlar , dinozorlar ve kurgusal ejderhalar gibi çeşitli sürüngenlere dayanabilirler . İnsanlara göre zekaları farklılık gösterse de, genellikle güçlü savaşçılar olarak tasvir edilirler - diğer antropomorfik ırklarda olduğu gibi, insanlara daha büyük bir benzerlik genellikle daha "medeni" davranışı ifade eder.

Sürüngen komplo teorisi şekil değiştiren sürüngen uzaylıların Dünya'yı kontrol ettiğini iddia ediliyor..