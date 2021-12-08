Replika ne demek? Replika ayakkabı anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Replika kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Replika anlamı ne? Replika ne demek?

REPLİKA NE DEMEK?

Replika, sözlük anlamında bir şeyin birebir kopyası anlamına gelmektedir. Yani replika ürün de orjinal bir ürünün özellikle görsellik olarak aynısının yapılmasıdır.

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