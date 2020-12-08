Rennes - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Rennes - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

08.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:25
Rennes - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Rennes - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Rennes - Sevilla maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

RENNES - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Rennes - Sevilla maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

RENNES - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rennes - Sevilla maçını Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarından izleyebilirsiniz.

RENNES - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Roazhon Park, Rennes'da oynanacak.

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