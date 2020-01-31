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Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Nzonzi'yi kiraladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

31.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:08
Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Nzonzi'yi kiraladı

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından , ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Nzonzi'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünün, sezon sonunda oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatma hakkı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giymişti.

Kaynak: AA
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