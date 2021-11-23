Renkli karnabaharda hasat başladı

KARACABEY, BURSA (Habermetre) - Bursa Karacabey'de yetişen ve renkleriyle dikkat çeken karnabahar için hasat vakti geldi. 4 yılda üretimi taleple beraber artan renkli karnabaharlar, zengin besleyiciliğinin yanı sıra GDO ve gıda boyası içermemesi nedeniyle de ilgi görüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 yıldır yetiştirilen renkli karnabaharlar hasatla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Üretiminde boya, renklendirici, GDO gibi maddelerin kullanılmadığı karnabaharlar, içerdiği vitaminler ve mineraller konusunda da çok zengin. Karnabaharların renkli olmasının sebebi ise geleneksel ıslah yöntemiyle yetiştirilmesi.

Renkli olmasından dolayı çocukların karnabahar yeme isteğinin arttığını vurgulayan Karacabey Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, üretim artarak devam edeceğini belirtti.

Çiğ olarak da tüketilebilen ürünün salatalarda da kullanılabildiğini aktaran Aytek, "Renkli karnabahar üretimi, artan talep üzerine ilerleyen zamanlarda daha da artacaktır. Karacabey her üründe olduğu gibi karnabahar çeşitleri bakımından da Türkiye'ye örnek olacak. " diye konuştu.

bursa renkli karnabahar hasat

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet