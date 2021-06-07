Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor Ağrı'da, yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan, pembe, mor ve sarı renkteki çiçekler göz kamaştıran manzarasıyla dikkat çekiyor.

Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor

AĞRI - Ağrı'da, yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan, pembe, mor ve sarı renkteki çiçekler göz kamaştıran manzarasıyla dikkat çekiyor.

Ağrı'da kırsal kesimlerde açan ve birbirinden farklı renkleriyle doğaya eşsiz bir güzellik katan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Yeşil ekinler arasında açan ve yoldan geçen sürücülere eşsiz manzarasıyla eşlik eden rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarına da davetiye çıkarıyor.

Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor
Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor
Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor
Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Renkleriyle doğayı canlandıran çiçekler göz kamaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:02:42. #1.16#

title