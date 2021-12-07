"Renklerin Dili Tuşba" resim sergisi Van'ın özelliklerini aktarmayı hedefliyor

TUŞBA, VAN (AA) - Bursa'da açılan "Renklerin Dili Tuşba" resim sergisi, 12 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Tayyare Kültür Merkezindeki sergide, Vanlı ressamlar Mustafa Akbaş ve Mustafa Çalağan'ın eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Van kedisi, Van Gölü, Van Kalesi ve eski toprak evlerinin yansıtıldığı eserlerin ana teması, Van'ın doğası, kültürel zenginliği, turistik yerleri ve yok olmaya yüz tutmuş tarihi değerlerinin anlatılması.

Sunuda, ressam Akbaş'a ait 33, Çalağan'a ait de 14 eser görülebilecek.

Akbaş, konuyla ilgili açıklamasında, 7 yıldır Bursa'da yaşadığını ve aynı zamanda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünde makine ikmal şefliğinde çalıştığını belirterek, "Asıl gayemiz Bursa ile Van arasında gönül köprüsü oluşturmak çünkü biz sanat elçileriyiz iki kent arasında. Sonraki sergilerimizde Bursa ve Van ile ilgili ortak çalışmaları bir arada sergilemek istiyoruz. İnsanların Van'a bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Bu sergi Van'ı anlatıyor." diye konuştu.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediyelerin ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünin yetkilileri, Vanlı ve Bursalı sanatseverler katıldı.