Renkleri görmeden 'Ebru' yapıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Renkleri görmeden 'Ebru' yapıyorlar

Renkleri görmeden 'Ebru' yapıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Niğde'de görme engelli vatandaşlar, "Gönül Penceresinden Sanat Işığı" Projesi ile başladıkları kursta, hiç görmedikleri renklerle 'ebru' yapıyor.

Niğde'de görme engelli vatandaşlar, "Gönül Penceresinden Sanat Işığı" Projesi ile başladıkları kursta, hiç görmedikleri renklerle 'ebru' yapıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Niğde Kültür ve Sanat Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği tarafından koordine edilen "Gönül Penceresinden Sanat Işığı" Projesi kapsamında görme engelli vatandaşların katılacağı 152 saatlik Ebru Kursu devam ediyor. Kurs hakkında bilgiler veren Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Merak Bıyık, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduğumuz proje kabul edildi ve Mart ayında başlayan kursumuz Temmuz sonuna kadar devam edecek. Özellikle biz pandemi zamanında Altı Nokta Körler Derneği'ni düşündük hem sosyal destek hem de psikolojik destek amaçlı yapalım diye istediğimiz hedefe de ulaştığımızı düşünüyorum. Arkadaşlar ayrı ben ayrı mutluyum. Kursiyer sayımız 15 kursumuz ise 150 saat sürecek. Kağıt, seramik ve kumaş üzerine ebru, ebru atıklarından ziyan olmuş kağıtlarla da kız modelleri yapıyoruz. "dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şube Başkanı Atilla Taşpınar ; " Pandemi döneminde kapalı kalan arkadaşlarımızın nefes alacakları bir zaman ve içerik üretmelerine yardımcı olmak onları psikolojik olarak rahatlatmak adına böyle bir kursa karar verildi. Atık malzemelerden çeşitli şekillerde biblolar yapılıyor bunlar gerektiği taktirde kazanca da dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Ebru kursuna katılan Altı Nokta Körler Derneği Üyesi Burak Çukadar da, "Bu tip faaliyetler görme engellilerin sosyalleşmesi ve hayata katılımlarında, kendilerini geliştirmelerimde çok büyük katkı sağlıyor. Çok keyif alarak yaptık hayatımıza bir renk kattı diyebiliriz. Doğuştan görme engelli olmakla sonradan engelli olmak başka bir şey. Ben sonradan görme yetimi kaybettim zamanında renkleri görebildim bir şekilde kafamda hayal edebiliyorum neyin ne olduğunu daha önce görebildiğim için tabi ki hayal dünyamıza göre bir şeyler çıkarıyoruz ve sonuçta siz daha iyi biliyorsunuz biz bilemiyoruz ortaya çıkanı" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Renkleri görmeden 'Ebru' yapıyorlar
Renkleri görmeden 'Ebru' yapıyorlar
Renkleri görmeden 'Ebru' yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Renkleri görmeden 'Ebru' yapıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:38:15. #1.11#

title