Renklere "engel yok"

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinde boya ustası olarak çalışan engelli Murat Ülkü, İzmir'i renklendirirken engel tanımıyor. İzmir'in her köşesine çizgi film kahramanlarını, halk ozanlarını ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerini resmeden Ülkü, "Engelli olabilirim ama beni engellemedikleri sürece üretebilirim" dedi.

Özel sektörde geçirdiği iş kazası nedeniyle elini kullanamayan Murat Ülkü'nün resim aşkı engel tanımıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında 2010'dan beri boya ustası olarak çalışan 49 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Ülkü, İzmir'in her köşesine çizgi film kahramanlarını, halk ozanlarını, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerini resmediyor.

"Fırçayı parmaklarımın arasına takıyorum"

Sağ kolunun iş kazasında koptuğunu ve daha sonra dikildiğini söyleyen Ülkü, "Kolumu ve elimi kullanamıyorum ama fırçayı parmaklarımın arasına takıyorum. Engelli olabilirim ama bu çalışmama engel değil. İşimi çok seviyorum. Mutluyum. Her yeni çizim benim için yeni bir hayat gibi. Çok çaba gösterdim. Geldiğim aşamadan dolayı ben bile kendime inanamadım" diye konuştu. Ülkü, çocukluğundan bu yana resim yapmanın hayalini kurduğunu anlatarak, "Çevremdeki bazı insanlar 'Sen yapamazsın' dedi. Ben yılmadım, azmettim. Engelli olabilirim ama beni engellemedikleri sürece üretebilirim. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmaktan çok mutluyum. Bana bu imkanı sağlayan yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Her zaman yardımcı oldular, destek verdiler" ifadelerine yer verdi.

Çocukları mutlu etmek için başladı

Kısa sürede kendini geliştirerek çalışmalarını farklı bir noktaya taşıyan Ülkü, "Ben alanlarda resim yaptığımda çocukların yüzündeki mutluluk beni daha da motive etti. Duvarlara, çöp kovalarına, varillere resim çiziyorum. Hemen hemen kentin her noktasında çalışma yapıyorum" dedi. - İZMİR