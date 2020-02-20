Renkler sarmalı

20.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:09

Dünyanın iki ayrı ucunda dahi olsa eğer ortak payda sevgi ise kalp atışlarına neden olan bahaneengel olamazhiçbir şeybuluşmamalarına neden olamaz. Ölümden hariç hiçbir güç bu eylemi durduramaz. Farklıülkerin vatandaşları olmak sadece sembolize edilmiş bizi ayıran organisazyon işleyişi olabilir. Gerçekte baktığımızdahepimiz sadece dünya vatandaşıyız.Ve unutmamak lazım; dünya iseevrendeyüz binlercesinin arasındabir gezegen adası.Toprakları tapulandırmış olabiliriz ama dünyanın tapusunda ise hepimiz hissedarız.

Sen Artık İnsanca Değil İnsansı Nefes Alıyorsun Gök Kuşağındaki Siyah mı Suçlu?

"Renklerin yalanı olmaz o sizin tonlarınızın dışavurumudur "

Hava ne renktir?" diye sorar Tanrı.

Soluduğum havanın rengi yoksa soluyanların renginin ne önemi var?

Bilmez misin gökkuşağını güzel yapan, rengârenk olan, birbirinden farklı renkleridir. Ya da bir resmi boyayan fırçanın değdiği palettir. Öyle ise siyahsan beyazını bul ve onunla "gri" olmaktan korkma. Beyaz ve siyahın bıraktığı vasiyettir gri sana. Gri olmayı hep ortacı insan olarak algılamamıza neden oldu bazı edebiyatçılar. Ve ortacı olmaya gri dediler. Oysa renkler o kadar masum ki alet edilmemeliydi benliklere. Hiçbir renk kötü olamaz, onlara bizler kötü nitelikler veririz. Renkleri sınıflandırmak çok yanlış bana göre. Kimine göre özgürlük mavidir, benim için ise gecenin karanlığıdır gökyüzünün en özgür olduğu hali. Kimine göre aşkın rengidir kırmızı, hasmından intikam almanın rengidir dökülecek kandaki tonun hazzı. Renklerin suçu yok, olamaz da. Bizlerin suçudur, suçlarımızı renklendirmek. Ne demek? Barışın simgesidir beyaz, bir neslin bitimindeki uyuşturucunun rengiyken. Hâkimiyetin rengi mi peki siyah? Hayal ettiklerinin hiçbir yerinde bulunmazken… Cesedin beyaz kefene sarılırken, cenazene gelenlerin siyah takıntısındaki anlamsız halleri… Hele ki cenaze konvoyundaki arabaların rengârenk hali, en son bindiğin arabanın rengindeki yeşili seçememene bir işaret mi? Renkler çok tehlikelidir, kullananın dilinin hele ki yılanınki gibi çatalı var ise. Bazen bir yazarın kalemindeki mürekkebin renginden doğrular dökülürken, bazen de bir ressamın fırçasında kötülüğü renklendirir. Ne siyaha ne de beyaza hüküm vermek insanın haddine değildir. Kara kaşını kara gözünü sevdiğini ballandırırken, karanlıktan mı korkarsın? Şeytanın kırmızısında sevginin temsili olan aynı rengi taşımasındaki ortak kaderi unutma.

"Sessizliğin ilk hecesinde gizlenmiştir ses. Sesi sessizliğe bürüyen ol."

VE BEN YİĞİT CANER ERTOŞİ;

Ben beyni mühürlenmiş bir delinin mührünü kıran yegâne kimseyim. Mabedimin en derinlerinde nefesimi tutarak yaşarım. Anlaşılmamak adına aklı başında davranışlarım ile insanlar içinde dolaşırım.

Üstelik!

"Beni tedavi edebileceğine inanan doktorlar varken, ben hiçbir zaman onların delirebileceğine inanmadım."NE MUTLUKİ İNSANIM DİYEBİLENE !