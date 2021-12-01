ANKARA (Habermetre) - Proje sunumu Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'in kıymetli eşi Sayın Nebahat Özer, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin kıymetli eşi Sayın Ahu Pakdemirli, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Sabahattin Dülger, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Sayın Levent Kayapınar, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Harun Fatsa, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Sayın İlknur Koçbıyık ve birbirinden değerli konuklarımızın katılımıyla 30. 11. 2021 tarihinde saat 18. 00 'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonunda gerçekleşti.

"Renk Renk Anadolu Projesi" Anadolu'nun zengin giyim kültürünü ve zarif ruhunu sergilemek için derin ve incelikli bir araştırma ile Anadolu'nun 7 bölgesini yansıtan, yörelerin orijinal form ve süsleyici özelliklerini taşımaktadır.

Yöresel halk oyunları ve düğün ritüelleri mizanseniyle kurgulanan, her biri ayrı öykü barındıran Anadolu kıyafetlerinin, folklorik değerlerimizle harmanlanmış "Yedi Telli Duvak" sahne sunumuyla izleyenleri, ülkemizin yedi bölgesini arşınlayacak büyülü bir yolculuğa çıkarmıştır.

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