Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atıklar nedeniyle renk değiştirerek köpürdü.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atıklar nedeniyle renk değiştirerek köpürdü. Dereden su içtiği iddia edilen bir köpek ise zehirlendi.

Dilovası'ndaki sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen ve buradan da Marmara Denizi'ne dökülen Eynerce Deresi'nin, çevrede bulunan fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirip köpürdüğü görüldü. Akşam saatlerinde dere kenarında oyun oynayan çocuklar, dere kenarındaki bataklıkta baygın bir şekilde yatan köpeği görmeleri üzerine durumu ailelerine bildirdi. Aileleri de itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği bataklık olan bölgeden çıkardı. Baygın halde bulunan köpeğin dereden su içtikten sonra zehirlendiği tahmin ediliyor. Derede yaşanan kirlilik nedeniyle belediye ekipleri bölgeden numune alarak inceleme başlattı. Köpek ise belediyeye ekipleri aracılığıyla tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Kaynak: DHA