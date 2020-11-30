Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Düzce'de sis manzarası büyülediDÜZCE – Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kent merkezinde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, renk cümbüşü ile buluşan sis yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.