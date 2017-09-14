Rengi Sararan Karpuzlar Tarlada Kaldı

Muş'ta henüz bilinmeyen nedenle rengi sararan karpuzlar, hasat edilemedi.



Diyarbakır'dan gelerek merkeze bağlı Akpınar köyünde karpuz ve kavun eken çiftçi Sinan Yükler, ürünlerin yüzde 80'inin tespit edilemeyen bir nedenle tarlada çürüdüğünü söyledi.



Sadece 50 ton karpuz hasat ettiğini belirten Yükler, şöyle konuştu:



"Ekimini gerçekleştirdiğim karpuz, tarlada henüz olgunlaşmadan ne olduğunu anlamadan bozulmaya başladı. 140 dönümlük alandan ancak 50 ton karpuz alabildim. Yaklaşık 500 tonu çürüdü satamadık. Şu anda yaptığımız hesaba göre 250 bin lira zararımız ortaya çıkıyor. Çünkü tohumun kilosunu 7 liradan alıyoruz. Devletin karpuz çiftçilerine destek vermesini bekliyoruz."



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ise, "Çiftçimizin TARSİM sigortasının bulunmaması nedeniyle zararının karşılanması mümkün değil. Çiftçimiz TARSİM sigortası yapılması ya da karpuz hastalığı konusunda bize müracaatı olmamıştır." diye konuştu.