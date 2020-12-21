Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi

21.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:45
Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, renginin değiştirildiği ve trafik tescil kurallarına uygun olmayan cipi trafikten menetti, sürücüsüne ise 132 TL para cezası kesti.

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, renginin değiştirildiği ve trafik tescil kurallarına uygun olmayan cipi trafikten menetti, sürücüsüne ise 132 TL para cezası kesti.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde Ertuğ S. yönetimindeki 06 CCC 169 plakalı cip durduruldu. Polis, yaptığı incelemede aracın renginin değiştirilmiş olduğunu ve trafik tescil kurallarına uygun olmadığını belirledi. Polis, cip sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/3 maddesini (araç üzerinde renk değişikliği yapmak, arabaya yazı yazmak veya reklam-logo yapıştırmak) ihlalden 132 TL para cezası uygulayarak, aracı trafikten menetti. Cip, çağırılan çekici ile Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

 


Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi
Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Serdar Ortaç Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Ryan Babel Fatih Terim Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Türk Adana Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 22:51:11. #1.14#
title