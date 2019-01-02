Rengi beyaza dönen dereden numune alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Küçücek Deresinde, suyun rengi beyaza döndü.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Küçücek Deresi'nin rengi iddiaya göre atıklar nedeniyle beyaza döndü. Sabah deredeki kirliliği fark eden bir vatandaş durumu Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi'ye bildirdi. Muhtarın ihbarı üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri derede inceleme yaptı. Dereden incelenmek üzere su numunesi alındı.

"Bunun ne olduğunu tespit ettireceğiz"

Muhtar Rüstem Bilgi, yaptığı açıklamada, dereye atığın bir fabrika tarafından boşaltılmış olabileceğini ileri sürdü. Dereden hayvanların su içtiğini aktaran Bilgi, "Bölgede bir çok fabrika var. Dere bembeyaz köpük şeklinde akıyor. Yazık hayvanlar bu dereden su içiyor. Buradan hayvan su içerse ne olur? Sorumlular hakkında gereğinin yapılacağını dşünüyorum. Vatandaşlarımız duyarsız kalmasınlar. Burada çocukluğumuz geçti. Bu derede insanlarımız balık tutuyordu. Hala balık tutmaya çalışıyorlar. Derenin halini görüyorsunuz. Fabrika yöneticilerine sesleniyorum. Arıtmalarınızdan suları geçirin, böyle dereye salmayın. Lütfen değerlerimize sahip çıkalım. Bunun ne olduğunu tespit ettireceğiz. İnşallah devletimizin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA