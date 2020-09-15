Rengarenk 'Urfa kurutmalıkları' tezgahları süslüyor
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Rengarenk 'Urfa kurutmalıkları' tezgahları süslüyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezi kuru patlıcan, biber, kabak ve acur tezgahtaki yerini aldı.

Rengarenk 'Urfa kurutmalıkları' tezgahları süslüyor
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:03

Kış mevsiminin vazgeçilmezi kuru patlıcan, biber, kabak ve acur tezgahtaki yerini aldı.

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan ve özellikle kış yemeklerinin başında gelen kurutmalıklar, büyük zorluklarla hazırlanıyor. Tarlalardan toplanan biber, patlıcan ve kabaklar içleri oyulduktan sonra iplere gerilip bir süre suda bekletiliyor, ardından bahçe ve açık alanlarda oluşturulan sergilerde kurutuluyor. Birkaç gün boyunca güneşte bekletilen kurutmalıklar hazır hale geliyor. Kentte baharat, kurutmalık ve yöresel lezzetlerin satıldığı Tarihi Çarşılar bölgesinin iş yerlerinin girişlerine asılan rengarenk kurutmalıklar, lezzetinin yanı sıra renk cümbüşü de oluşturuyor.

Yeni mahsul yöresel kurutmalık ürünlerin pazarlarda yerini alması ile fiyatlar düşüşe geçti. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 50 oranında düşerken, korona virüs nedeniyle satışlarda da azalma görüldü.

"Ürünlerimizde bereket var, müşterilerimizden de hareket bekliyoruz"

Geçen yıla oranla bu yıl ürünlerde bereket olduğu ancak satışta düşüş yaşandığını belirte esnaf Selahattin Durmuş, "Kurutmalıklarda yeni sezon açıldı. Bu yıl verim bereketli. Kurutmalıklarda fiyatlarda geçen yıla göre çok uygun ve yüzde 50 fark ediyor. Bu yıl ürün çok ama işlerimiz çok iyi gitmiyor. Pandemi nedeniyle turistlerde az. İnşallah durumlar iyi olurda işlerimizde hareketlilik yaşanır. Patlıcan bağı 12-13 lira, biber bağı 12-13 lira, acur 10 lira ve beyaz kapak 10 liradır. Geçen sene kapak 10 liraydı, yüzde 50 azalma var. Bizim taze Urfa isotlarımız çıktı. Geçen seneye göre fiyatlarda düşüş var. İsotlarımız 40-50 lira arasında satışa sunuluyor. Ürünlerimizde bereket var, inşallah müşterilerimizde de hareketlilik bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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