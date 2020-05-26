Rengarenk hasır kilimler, yağlı boya tablolarını aratmadı
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Rengarenk hasır kilimler, yağlı boya tablolarını aratmadı

Rengarenk hasır kilimler, yağlı boya tablolarını aratmadı -Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan selatin camilerin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri drone ile havadan görüntülendi -Yan yana serildiklerinde renk cümbüşünün yaşandığı hasır kilimler gökyüzünden çekilen görüntüleri ile...

26.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:33

Rengarenk hasır kilimler, yağlı boya tablolarını aratmadı

-Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan selatin camilerin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri drone ile havadan görüntülendi

-Yan yana serildiklerinde renk cümbüşünün yaşandığı hasır kilimler gökyüzünden çekilen görüntüleri ile yağlı boya tabloları aratmadı

BURSA - Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan Selatin Camilerin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri yağlı boya tabloları aratmadı. Drone ile havadan görüntülenen hasır kilimler yan yana serilince renk cümbüşü yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafenin sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği bazı camilerde Cuma namazının ve daha sonraki günlerde öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabileceğini açıklaması üzerine Bursa'da da Osmanlı İmparatorluğu zamanın da padişahlar tarafından yaptırılan Selatin Camii'lerinde hummalı bir çalışma başladı. Tarihi camiler günler öncesinden temizlenmeye başlanırken yapılan çalışmalar sırasında renkli görüntülerde meydana geldi.

Çelebi Sultan Mehmed döneminde yaptırılan ve Osmanlı Padişahlarının 4'üncüsü Yıldırım Bayezit Han'ın damadı Büyük İslam Alimi Emirsultan Hazretleri adını taşıyan Emirsultan Camii'nde de 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları halen tamamlanmış olmasa da cami çevresindeki boş alanda cemaatle birlikte kılınması planlanan namazlar için hazırlıklar başladı. Caminin tarihi hasır kilimleri yıkanmak için Emirsultan parkı meydanında yere serildi. Cami önündeki geniş alana serilen rengarenk hasır kilimler yağlı boya tabloları aratmadı. Hasır kilimlerin görsel şöleni gökyüzünden de drone ile görüntülendi.

Caminin temizlik işlerini yürüten ve ibadete hazırlayan Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Amiri Tuncay Susam,"Bölgedeki tüm camilerde dezenfektasyon ve halı yıkama çalışmalarının devam ettiğini, bayramdan sonra camilerin ibadete açılacağını bu sebeple kapalı kalan camilerde uzun süredir temizlenmeyen halı ve kilimleri yıkadıklarını söyledi.

Rengarenk hasır kilimler, yağlı boya tablolarını aratmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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