Rengarenk dansçılardan büyüleyen performans

24.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:19

TÜRKİYE Dans Sporları Federasyonu tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BİLGİ Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası ve 2019 WSDF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Latin Yarışması sona erdi. İlk kez Türkiye'de gerçekleştirilen dünya şampiyonasında 44 ülkeden 74 çift yarıştı. BİLGİ Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası'nda yarışan 100'ü aşkın çift birbirinden renkli performanslarıyla büyüledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından lisanslı sporcuları bir araya getiren 2019 WSDF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Latin Yarışması ile BİLGİ Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. BİLGİ Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası için 3 kategori ve 10 farklı dans türünde yarışan 100'ü aşkın çift, kıyasıya bir rekabete tutuştu. Ataşehir'de bir otelde düzenlenen ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun yıl içindeki en prestijli yarışması olarak dikkat çeken şampiyonada minikler, yıldızlar ve yetişkinler kategorisinde dereceye giren dansçılar Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

"YAZ KIŞ DEMEDEN YARIŞMAYA HAZIRLANDIK"

Türkiye adına yarışan çiftlerden Ece Gülbaş ve Serbay Alyu heyacanlarını dile getirdi. 8 yıldır dans ettiğini söyleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme mezunu Ece Gülbaş, "Yaklaşık 8 senedir dans ediyoruz. Her sene üstüne bir şeyler koyarak çalışıyoruz. 8 senedir yarışma için hazırlanıyoruz diyebilirim. Yaz kış demeden antrenmanlarımız devam ediyor. Yarışma harika geçti, beklentimizin de üzerindeydi. Müzikler, ortam, ışıklar her şey çok güzeldi. Bundan sonraki hedefimiz finalde ilk 6'nın içinde yer almak olacak" dedi. 9 yıllık dans geçmişi olduğunu ifade eden Serbay Alyu ise "6 yıldır Ece ile dans ediyoruz. Çok keyifli bir ortamdı. Yarışmada çok iyi çiftler vardı. Biz de onlardan biri olmaya çalıştık. Milli takım sporcusuyuz. Hedefimiz bunu devam ettirebilmek ve milli takıma girmeye çalışmak" diye konuştu.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN ADINI DÜNYAYA DUYURMAK

Hedefinin Türkiye'nin adını dünyaya duyurmak olduğunu belirten Tanabay Tokgöz, "Türkiye Dans Sporları çatısı altında yarışıyoruz ve milli takım sporcusuyuz. Bugün de Türkiye şampiyonası için geldik. Çok keyifli bir yerdeyiz. Ben dans ile 2008 yılında üniversitede tanıştım. O yıldan itibaren dans sporu ile ilgileniyorum. Artık bu işi profesyonelliğe dönüştürmeye başladım. Hedefimiz uluslararası alanda en iyi derece yapabilen Türk çift olabilmek" ifadelerini kullandı. Partneri Eliza Dan ise "Yarışma çok iyiydi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu benim ikinci Türkiye şampiyonam. Çok heyecanlıyım" dedi.

2019 WSDF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Latin Yarışması'nın kazanları; "Yıldızlar 2 Latin kategorisinde dünya şampiyonası için yarışan sporculardan Rus çift Kirill Kurbatov ve Alexandra Revel-Muroz birinci oldu. 44 ülkeden 74 çiftin yarıştığı WSDF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Latin Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Utku Övünç Ünlü ve Ada Usluel çifti ise 14'üncü oldu."

BİLGİ DANS SPORU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA 3 BRANŞTA YARIŞILDI

Minikler 1 kategorisinin Latin branşında Mert Çınar ve Adelina Aylin Aydın çifti birinciliği kazanırken, Minikler 2 kategorisinin standart branşı kazananları ise Berke Balta ve Dicle Sofia Akın çifti oldu.

Yıldızlar 1 kategorisi standart branşta Yiğit Seğmen Akgül ve Başak Okyay çiftinin performansları birinciliği getirdi. Yarışmanın yetişkinler kategorisinin Latin branşında ise Taha Batu Coşar ve Oleksandra Shanko çifti birinci olarak BİLGİ Dans Kupası'nı kucakladı.

Yarışmada adaylar Samba, Cha Cha, Rumba, Jive, Paso Doble'den oluşan Latin dansları ve Vals, Tango, Viennese Vals, Foxtrot, Quickstep türlerini içeren Standart danslarda etkileyici performanslar sergiledi.

Kaynak: DHA