Rengarenk çicekler yine Eskişehir'den
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Rengarenk çicekler yine Eskişehir'den

Rengarenk çicekler yine Eskişehir'den
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıllardır devam eden uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Büyükerşen ve ekiplere bu hassas uygulama dolayısıyla teşekkür ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklarda yakınlarını ziyarete giden vatandaşlara kendi seralarında yetiştirdiği on binlerce çiçeği dağıttı.

Kendi seralarında özenle yetiştirdiği rengârenk çiçekler ile cadde ve bulvarları donatan Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde de vatandaşları unutmuyor. Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü kent merkezindeki ve 12 kırsal ilçe mezarlıklarında yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk on binlerce çiçeği ücretsiz olarak dağıttı.

Yıllardır gerçekleştirilen bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar bu gibi özel günlerde kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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