Rengarenk çiçekler Tepebaşı'nı süslüyor
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Rengarenk çiçekler Tepebaşı'nı süslüyor

Rengarenk çiçekler Tepebaşı'nı süslüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile kenti rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile kenti rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği farklı çeşitlerdeki çiçeklerle ilçe genelinde renkli görüntüler ortaya koymayı sürdürüyor. 75 dönümlük arazi üzerinde kurulu seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce yazlık ve kışlık çiçek üretirken bu çiçekler, ilçenin çiçeklendirilmesinde büyük rol oynuyor. Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde ilçenin parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüme kavuşuyor.

Seralarda üretilen Çin karanfili, petunya, aslanağzı, alisyum, top kadife, ipek çiçeği, sardunya, adaçayı çiçeği, gaillardia, margarit papatyası ve calendula türlerinden çiçeklerin ekimi, belediye ekiplerince sürüyor. Vatandaşlar, gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından memnuniyetini duyduklarını ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

Rengarenk çiçekler Tepebaşı'nı süslüyor
Rengarenk çiçekler Tepebaşı'nı süslüyor
Rengarenk çiçekler Tepebaşı'nı süslüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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