Reng-i Hakkari" Polisler İçin Sahne Aldı

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin Konferans Salonun'da düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Polis faaliyetleri ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun Polis Haftası mesajının yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından sahne alan topluluk, Kürtçe ve Türkçe müzik sundu.

Topluluk üyeleri, daha sonra ülkenin yedi bölgesine has gösteriler sahneledi. Grubun zeybek, teke ve horon oyunları gösterisi büyük beğeni kazandı.

Programın sonunda Vali İdris Akbıyık, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu kutladı.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, 25 yıl önce emniyet teşkilatında görev yaptığını söyledi.

Gruba emeklerinden dolayı teşekkür eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin kültürünü, Hakkari'nin rengini, Hakkari'nin güzelliklerini ülkemizin her yerinde tanıtıyorlar. Ondan dolayı da onları destekliyoruz. Vatanımızın, milletimizin bekası için, hayatımızın her anında yer alan, iç güvenliğimizin yılmaz bekçisi polislerimizin gününü kutluyorum. İnşallah ülkemizde olduğu gibi Hakkari'mizde de bu birlik, beraberlik, huzur ve güven ortamı bundan sonra da devam eder."

Programa, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, asker, polis ve aileleri de katıldı.

Kaynak: AA