Renegades ESL Pro League Sezon 14'ten çekildi!

Renegades yerine gelecek takım hangisi olacak?

CS: GO arenasının en prestijli ligi olan ESL Pro League Sezon 14 heyecanı yakında başlıyor. Ancak Renegades ESL Pro League Sezon 14'te yer alamayacak.

Renegades, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda yakında başlayacak olan ESL Pro League Sezon 14'te yer alamayacağını açıkladı. Organizasyonun ligde yer alamamasının sebebi ise Avusturalya'daki pandemiyle ilgili kısıtlamalar ve Avrupa'ya olan seyahatler olarak belirtildi.

Renegades'in lige katılamamasından dolayı ESL yeni sezon için forZe takımını lige davet etti. Böylelikle grupların belli olduğu ligde Renegades'in yerine gelen forZe'nin rakipleri şu takımlar oldu:

B Grubu

G2 Esports

Virtus.pro

Complexity

OG

Sinners

forZe acaba "B Grubu"nda bulunan rakiplerine karşı nasıl bir performans sergileyecek? Bu sorunun cevabını yakında öğreneceğiz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros