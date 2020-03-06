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Renay Onur'un acı günü

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un babası Mehmet Aycan Onur, Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

06.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:33
Renay Onur'un acı günü

Genel Müdürü Renay Onur'un babası Mehmet Aycan Onur, Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.


Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un babası Mehmet Aycan Onur geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında sonra son yolculuğuna uğurlanan Onur'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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