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Renay Onur: "Bugün ben de suda olmak isterdim"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı değerlendirdi.

Renay Onur:
23.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:31

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı değerlendirdi. Kendisinin daha önce bu kulvarda yüzdüğünü hatırlatan Onur, "İnşallah iyi bir hazırlıkla seneye ben de suda olacağım" dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 32.'si gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kendisi için çok özel bir yarış olduğunu söyleyen Onur, "Benim için de önemli yarışlardan birisi. Ben İstanbul Maratonu'nu koşmadan önce 2006 yılında boğazı yüzerek geçtim. O yüzden ikisi birbirini tamamlayan yarışlar. Anadolu'dan Avrupa'ya koşuluyor ve yüzülüyor. Bence İstanbul'u yaşamak isteyenlerin kesinlikle tecrübe etmesi gereken yarışlardan birisi bu" şeklinde konuştu.

"Suda olmak isterdim"

Organizasyonda tekrar yer almak istediğini de söyleyen Renay Onur, "Normalde suda olmak isterdim. Bu sene antrenmanlı değilim ama seneye antrenman yapıp yarışa gireceğim. Daha önce derece yapmadım. Antrenman yapıp girmiştim yarışa. O zaman bu kadar çok katılım yoktu. Yanılmıyorsam 1.5 saat gibi bir sürede yüzmüştüm. Yüzücü sayısı sınırlı. Pandemi nedeniyle start alma şekli değişti. Grup grup start alınıyor. Bizim de yarı maraton ve maratonda buna benzer önlemlerimiz olacak. Maraton hazırlıklarımız başladı" dedi.

Yabancı yüzücülerin ilgisinin çok yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Onur, "Yabancı triatloncular burayı deneme amaçlı kullanıyorlar. 1800 civarı bir yüzücü start aldı ve bunun yüzde 35'i kadarı yabancı. Çok önemli ve özel bir yarış. Çok rağbet ediyorlar. Çok özel ve imtiyazlı bir yarış. Bütün boğaz kapanıyor ve bütün dünyadan sadece 2500 kişi katılıyor. O yüzden herkesin olmak istediği bir yarış" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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