Renault yılın ilk yarısında binek otomobil lideri Renault, bu yılın ilk yarısını 36 bin 305 satış adedi ve yüzde 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarında lider kapattı.

Renault, bu yılın ilk yarısını 36 bin 305 satış adedi ve yüzde 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarında lider kapattı.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır binek otomobil pazarının değişmeyen lideri olan marka, böylece 21'inci yılının ilk yarısında da bu unvanını korudu.

Yılın ilk 6 ayında Renault, toplam pazarda gerçekleştirdiği 37 bin 444 satış adedi ile 14,7 pazar payı elde etti. Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu.

Renault Grubu, aynı dönemde binek otomobil pazarında kaydettiği 46 bin 83 satış adedi ile toplam pazardan yüzde 22,6 pay elde etti. Grup, toplam pazarda ise 49 bin 43 satış rakamı ile 19,3 pazar payı elde etti.

Dacia markası, 2020 yılının ilk yarısında kaydettiği 11 bin 599 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 4,6 pay ile marka sıralamasında 8'inci sırada yer aldı. Dacia'nın öne çıkan modeli Duster, 5 bin 752 adet satış ve 13,6 segment payı ile C-SUV segmentinde dikkat çeken bir performans sergiledi.

Türkiye'nin en çok satan ilk 3 otomobilinden 2'si Renault

Türkiye'de en çok satılan model sıralamasında ilk 3 modelden 2'si OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio HB, şubat ayındaki lansmanından bu yana kısa sürede 10 bin 659 satış adedi kaydetti. Türkiye'de en çok tercih edilen model sıralamasında 2'nci sırada yer alan Clio, 21 farklı modelin yer aldığı B-HB segmentinde, en yakın rakibinden yaklaşık beş kat fazla satış kaydederek açık ara liderliğini ilan etti. Model, yılın ilk yarısında Clio IV ile birlikte toplamda 17 bin 268 satış adeti elde ederek segmentini domine ederken, B-HB segmentinde satılan her 2 araçtan 1'i Clio oldu.

Bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 14 bin 46 adet satış adedi ile Megane Sedan ise 22,1 segment payı elde etti.

"Yeni Clio HB büyük talep görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, binek otomobil pazarındaki sürdürülebilir başarılarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk yarısında da, birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar, OYAK vizyonu çerçevesinde memnuniyetlerini birincil önceliğimiz olarak belirlediğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için marttan itibaren tüm yetkili satıcılarımız ile birlikte her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio HB modelimiz, rakamların da kanıtladığı gibi müşterilerimiz tarafından büyük bir talep görüyor. Yeni Clio'nun, mayıs ayında Avrupa'da da en çok tercih edilen model olması, global başarısını da ortaya koyuyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. İhracatın lokomotif sektöründe yerli üretim yapan bir marka olarak, OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Megane Sedan ve Clio HB ile pazarda yerlilik oranının yükseltilmesine yaptığımız katkıdan ayrıca memnunuz."

Çağdaş ayrıca, "Mart ve nisan 2020 döneminde ertelenen talep, pandemi etkisi ile artan toplu taşımadan kaçınma eğilimi ve ulaşılabilir faiz koşulları ile birlikte pazara büyük bir dinamizm geldi. Yılın ikinci yarısında bu ritmin devam etmesi ve olası bir ikinci dalga yaşanmaması durumunda, pazarın 650 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA