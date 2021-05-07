Renault yeni vizyonunu paylaştı

Renault Grubu CEO’su Luca de Meo ve Renault marka ekibi dijital olarak düzenlenen Renault Talk etkinliğinde markanın vizyonunu paylaştı.

CARMEDYA.COM – Renault Grubu CEO'su Luca de Meo ve Renault marka ekibi dijital olarak düzenlenen Renault Talk etkinliğinde markanın vizyonunu paylaştı.

Markanın yeni yol haritasında öne çıkan hedefler ise; en yeni teknoloji ve hizmetlerde başı çeken, daha sürdürülebilir ve sorumlu bir çalışma tarzına sahip, enerji dönüşüm lideri bir marka olmak.

Nouvelle Vague: Elektrikli, teknoloji merkezli ve sürdürülebilir bir mobilite

İnsanı merkeze alan bir marka olan Renault, Avrupa otomotiv sektörünü modern bir dalgayla tanıştırarak yeni bir döneme adım atıyor.

Nouvelle Vague (Fransız yeni dalgası), Renault'yu teknoloji, hizmet ve temiz enerjiyi merkezine alan, bu kapsamda daha sürdürülebilir, daha akıllı, günlük kullanıma dönük araçlar ve mobilite çözümleri tasarlayan bir markaya dönüştürecek. Bu dönüşüm, 20'nci yüzyıl boyunca kendini yenileyerek her dönemde inovatif ve son derece modern araçlar tasarlayan marka DNA'sıyla da örtüşüyor. 2021'de, Renault her zamankinden daha yoğun bir şekilde, tüketici taleplerine uygun, sorumlu, karbonsuz, güvenli ve ölçeklenebilir mobilite çözümleri üretmeye dönük Pazar taleplerini karşılamak için çalışıyor.

Renault Talk #1 etkinliğinde Luca de Meo, Grubun Renaulution planının merkezinde yer alan yaklaşımı özetledi.

Buna göre enerji dönüşümünde sektörde lider olan Renault markası, 2030 itibariyle en yeşil marka olacak ve bu tarih itibarıyla satılan her 10 otomobilimizden 9'u elektrikli olacak.

Teknoloji ve hizmette başa oynayan Renault markası, öncelikli olarak "Software Requiblique" üzerinden şehir içi mobilitenin geleceğini şekillendiriyor. Sektöründe lider 5 şirketten 2 binin üzerinde mühendis, şehirlere ve topluluklara anahtar teslim mobilite çözümleri sunmak için, siber güvenlik, yapay zeka, veri işleme, yazılım ve mikroelektronik alanlarındaki uzmanlıklarını paylaşacak.

Avrupa'nın ilk döngüsel ekonomi merkezi Renault Re-Factory, yıllık 120 bin araç geri dönüşüm ya da ileri dönüşüm (Elektrikli Araçlar dahil) kapasitesiyle daha sürdürülebilir ve sorumlu bir modele ilk adımı atıyor. Stratejik olarak geri dönüştürülen malzemelerin yaklaşık yüzde 80'i yeni akülerde kullanılacak. 2030 itibarıyla, Renault yeni araçlardaki geri dönüştürülmüş malzeme yüzdesi açısından dünyanın en başarılı otomotiv üreticisi olacak.

Renault "voitures à vivre" (yaşanacak otomobiller) yaklaşımını da üst segmentlere taşıyor: 2025 itibariyle C ve D segmentlerinde tümü elektrikli 7 modelin lansmanı gerçekleştirilecek. Arkana, ticari atılımın başlangıcı olacak. Bağlantılı ve tam elektrikli otomobillerin geleceğini temsil eden yeni nesil Megane E-TECH Electric de yakın gelecekte satışa sunulacak. Son olarak, E-TECH Hybrid teknolojisinde gerçekleştirilen iyileştirmeler sürerek yakında satışa sunulacak C ve D segmenti araçlar için en üst seviye verimlilik ve sürüş keyfi deneyimleri geliştirilecek.

Yeni dönem, yeni logo

Renault Marka Tasarım Direktörü Gilles Vidal, toplantıda yeni logonun kullanımına ilişkin ipuçları da verdi.

2022'de satışa sunulması planlanan yeni Megane E-TECH Electric modelin arkasında yer olacak logonun görüntüsünü paylaşan Gilles Vidal geliştirilmiş kabin içi deneyime ilişkin 2 görsel sundu.

Yeni nesil modellerde öne çıkacak özellikler; yüksek teknoloji kabin içi sistemler ve birinci sınıf ekranlar, daha fazla konfor ve kolaylık için daha fazla depolama alanı, yeni bir çağa işaret eden yeniden tasarlanmış hat, alan ve malzemeler olarak dikkat çekiyor.

2024 itibarıyla tüm ürün gamının yeni logo ile sunulması hedefleniyor.

E-TECH hibrit atılımı

10 yılı aşkın deneyimi ve şu ana kadar ulaştığı yaklaşık 400 bin adet satış rakamıyla, Renault markası Avrupa elektrikli araç pazarında lider konumda. Tamamen elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını geliştiren Renault markası, ana modellerinin de hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarıyla elektrikli araç ürün gamını genişletti.

E-TECH hibrit teknolojisi, sahip olduğu 150 patent ve Formula 1 aracılığıyla marka deneyimine sunduğu katkıyla, modüler olduğu kadar benzersiz bir teknoloji. Hibrit ve plug-in hibrit versiyonları ile, en üst seviye enerji verimliliğiyle sürüş keyfini sunarken, aynı zamanda karbon emisyonu ve yakıt kullanımını da azaltıyor.

2020 yılında bu devrim niteliğindeki teknoloji, markanın ana modellerinden üçüyle (Clio, Captur ve Megane Wagon) sunuldu ve böylece elektrikli araç deneyimi herkesin kullanımına açılmış oldu.

2021 yılında, son olarak lansmanı gerçekleştirilen Arkana ve Captur E-TECH Hibrit ve Megane Sedan E-TECH Plug-in Hibrit modellerle, Renault markası 6 E-TECH hibrit ve plug-in hibrit aracın yer aldığı bir elektrikli araç ürün gamına sahip oldu.

Renault Grubu Mühendislik Başkan Yardımcısı Gilles Le Borgne, E-TECH hibrit teknolojisini gelecek nesiller ile genişleterek, markanın geleceğe hazırlandığını belirtti.

Üst segmentler, özellikle C-SUV segmentinde, elektrikli motor ile kombine edilmiş yeni 1.2 litre 3 silindirli motor ve elektrikli motor birlikte sunulacak. 2022 itibariyle hibrit ile 200 bg, 2024 itibariyle ise Plug-in Hibrit ile 4 çekişli 280 bg modeller satışa sunulacak.

Arkana

Uluslararası C segment pazarında rekabete hazırlanan Arkana'nın full hibrit tasarımı pazar dinamiklerini derinden etkiliyor. Yüksek hacimli bir üreticiden çıkan ilk SUV-Coupé olan Arkana, sürüş keyfi, konfor ve geniş hacmi bir araya getiriyor. Mayıs ayı itibariyle Avrupa'da şimdiden 6 bin sipariş adedine ulaşarak merakla beklendiğini kanıtlayan Yeni Renault Arkana E-TECH Hybrid'in Haziran ayında yollarda olması planlanıyor.

Yeni Kangoo

1997 yılındaki lansmanından beri gerçek bir ikon haline gelen Kangoo da geri döndü. Yeni Kangoo şıklık, geniş hacim ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Güçlü ve aerodinamik tasarımlı araç arka kısımdaki üç adet tam boy koltuk ve 49 litre erişilebilir istifleme hacmiyle mümkün olan en geniş hacmi sunuyor. Geniş bagaj kısmı, 775 litreden 3.500 litreye kadar çıkabilen düz yataklı istifleme hacmine sahip. Standart ekipmanda optimum güvenlik için 14 yeni standart sürüş destek sistemi mevcut. Yeni Kangoo hem 5 hem de 7 koltuklu modellerle sunulacak. 2022 itibariyle Yeni Kangoo tam elektrikli E-TECH model seçeneğiyle pazarda yer alacak.

Önce değerler

Renault Markası Satış ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Fabrice Cambolive, Renault markasının ticari önceliklerini hatırlattı.

Yeşil atılım: Elektrikli araç ürün gamını güçlendirmek ve E-TECH atılımını bir adım öteye taşımak hedeflenyiro. Avrupa'da Renault satışlarının yüzde 25'ini elektrikli araçlar ve Fransa'da Clio satışlarının yüzde 30'unu hibrit araçlar oluşturuyor.

Ürünler: Hem Avrupa içinde hem de dışında ürün gamı yenileme sürecini hızlandırarak C segmentindeki pazar payını yeniden eski seviyesine çıkartmak.

Değerler önce geliyor, satış hacimleri ise kendiliğinden artacak. Ürün kalitesi ve fiyat konumlandırmasına yoğunlaşma hedefleniyor.

Renault uluslararası bir marka olarak tüm pazarlarda iş modellerini de yeniden gözden geçirdi. Bu sayede araçların karlılığını artırırken yeni nesil ürünlerle yeni pazarların fethedilmesi hedefleniyor.

Uluslararası alanda, Renault markası bir yandan risk seviyelerini de inceleyerek, geçmişte güçlü olduğu yüksek potansiyelli pazarlara yani Brezilya, Rusya, Türkiye ve Hindistan'da yatırım yapıyor.

Avrupa'da ise, Renault kilit pazarlarına odaklanmaya devam ediyor: Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık. Marka buralarda daha görünür ve net bir yol haritasına sahip. Yol haritasındaki hedefler ise; E-TECH ile E-mobilite konusundaki liderliğini güçlendirmek için E-TECH'i kullanmak, C segmenti ve ticari araçlardaki pazar payını artırmak için daha fazla çaba sarf etmek.

Kaynak: Carmedya.com